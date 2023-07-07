Узнать больше

Аналитик Мильчакова спрогнозировала цены на нефть Brent в рамках $71—77

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на цены на нефть.
Аналитик Мильчакова спрогнозировала цены на нефть Brent в рамках $71—77
  • Gettyimages.ru
  • © Hybrid Images

По её словам, с начала текущей недели цена нефти Brent выросла на 2,9% и превысила $76 за баррель.

«Саудовская Аравия заявила о повышении отпускных цен нефти для своих клиентов, что стало драйвером роста нефтяных котировок. На следующей неделе ежемесячный доклад опубликует ОПЕК. Если эксперты нефтяного картеля повысят прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году или не будут снижать прогноз на текущий год, котировки нефти могут продолжить рост», — объяснила Мильчакова.

В то же время, по её мнению, в случае снижения прогноза цена Brent может понизиться до $70—72 за баррель.

«Для рынка, как всегда, актуальны данные о коммерческих запасах нефти за неделю: чем они выше, тем больше поводов для роста цены. На следующей неделе прогнозируем коридор цены Brent в рамках $71—77 за баррель», — заключила собеседница RT.

Ранее в ОПЕК заявили, что Россия является важным союзником в стабилизации цен на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить