Аналитик Мильчакова спрогнозировала цены на нефть Brent в рамках $71—77

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на цены на нефть.

По её словам, с начала текущей недели цена нефти Brent выросла на 2,9% и превысила $76 за баррель.

«Саудовская Аравия заявила о повышении отпускных цен нефти для своих клиентов, что стало драйвером роста нефтяных котировок. На следующей неделе ежемесячный доклад опубликует ОПЕК. Если эксперты нефтяного картеля повысят прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году или не будут снижать прогноз на текущий год, котировки нефти могут продолжить рост», — объяснила Мильчакова.

В то же время, по её мнению, в случае снижения прогноза цена Brent может понизиться до $70—72 за баррель.

«Для рынка, как всегда, актуальны данные о коммерческих запасах нефти за неделю: чем они выше, тем больше поводов для роста цены. На следующей неделе прогнозируем коридор цены Brent в рамках $71—77 за баррель», — заключила собеседница RT.

Ранее в ОПЕК заявили, что Россия является важным союзником в стабилизации цен на нефть.