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Столичный производитель представил автоматизированную систему лазерной сварки

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Московская компания Pokkels разработала автоматизированную систему сварки с применением лазерных технологий. С её помощью можно упростить монтаж магнитопровода и датчика момента к электроусилителям руля автомобиля. До этого для монтажа этих компонентов проходилось использовать клей и ручной труд.
Столичный производитель представил автоматизированную систему лазерной сварки

Об этом пишет сайт kp.ru.

«Разработка не требует остановки производственной линии. Это позволит сократить время на установку и трудозатраты, а также увеличить объёмы производства — до 80 единиц изделий в час», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, заказ на новую систему уже оформил в том числе один из ведущих производителей электронных автомобильных компонентов.

Ранее НСН со ссылкой на Владислава Овчинского сообщала, что в Москве производитель гидравлических грузоподъёмных систем и автоматических парковок PANDA LIFT за десять лет реализовал более 300 инновационных проектов.

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