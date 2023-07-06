Глава ЦБ Набиуллина поддержала идею создания международного депозитарного расчётного хаба
- РИА Новости
Об этом она сказала в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
«Что касается создания депозитарного хаба международного, мне кажется, это очень хорошая идея», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Как отметила глава ЦБ, конкретные детали этого вопроса необходимо обсуждать с партнёрами. Однако инициатива является продуктивной для развития международного рынка капитала, добавила она.
Ранее Набиуллина заявила о готовности российского регулятора вмешиваться в валютный рынок при рисках финансовой стабильности.