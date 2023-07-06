Набиуллина заявила о готовности ЦБ вмешиваться в валютный рынок при рисках финстабильности

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности российского регулятора вмешиваться в валютный рынок при рисках финансовой стабильности.

Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

«Мы готовы вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями, только когда видим некоторые риски финансовой стабильности», — сказала Набиуллина.

В качестве примера она привела ситуацию, когда на рынке не хватает ликвидности.

«Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет», — отметила глава ЦБ.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.