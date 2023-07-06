Набиуллина заявила о готовности ЦБ вмешиваться в валютный рынок при рисках финстабильности
- Gettyimages.ru
Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
«Мы готовы вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями, только когда видим некоторые риски финансовой стабильности», — сказала Набиуллина.
В качестве примера она привела ситуацию, когда на рынке не хватает ликвидности.
«Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет», — отметила глава ЦБ.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.