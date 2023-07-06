Экономист Проценко: евро может легко достигнуть 110 рублей

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT прокомментировала рост евро выше 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже.

«Евро пробил вверх уровень в 100 рублей. Сейчас торгуется на отметке в 101 рубль. Доллар уже выше 93 рублей. Теперь евро может легко достигнуть 110 рублей, это вопрос времени», — считает аналитик.

По её словам, для финансово-банковской системы России угрозы нет, но есть угроза ускорения инфляции.

«Фундаментальные факторы в виде сокращения сальдо торгового баланса России, падения нефтегазовых доходов и роста дефицита бюджета способствуют падению рубля. Многие импортные товары подорожают — в течение месяца это ускорит инфляцию. При значительном ускорении роста инфляции за июнь ЦБ повысит ключевую ставку. Вероятно, что даже на 0,5 п. п.», — сказала Проценко.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.