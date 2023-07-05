Аналитик Мильчакова не исключила роста курса евро до 100 рублей в течение недели

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала данные о том, что курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с 29 марта прошлого года.

По словам специалиста, это связано с ожиданиями повышения процентных ставок ЕЦБ в июле.

«Более того, на валютном рынке такое решение ЕЦБ считается уже почти гарантированным. Если процентные ставки в еврозоне снова повысят на 0,25 процентного пункта, евро будет дорожать, отсюда и рост спроса на эту валюту», — рассказала Мильчакова.

Она также отметила, что евро сегодня «выглядит даже перспективнее доллара США».

«Если ФРС всё-таки прекратит повышать процентные ставки в этом году, доллар может ослабнуть против всё больше набирающего силу евро. Кроме того, в еврозоне, как и в ЕС в целом, замедляется инфляция, хотя до её возвращения на цель ЕЦБ в 2% в год пока далеко», — объяснила аналитик.

В России же ситуация, по её мнению, сегодня «работает на ослабление рубля к мировым резервным валютам, а не на его укрепление».

«На наш взгляд, рубль сегодня торпедировало сообщение Минфина России о снижении нефтегазовых доходов госбюджета в первом полугодии текущего года на 46,9% к аналогичному периоду 2022 года», — подчеркнула она.

Помимо этого, аналитик отметила, что спрос россиян на иностранную валюту заметно подрос. Его также продолжает стимулировать сезонный фактор спроса на валюту в связи с поездками многих россиян на отдых за границу, уточнила Мильчакова.

Она не исключила того, что курс евро в течение недели может вырасти до 100 рублей, далее скорректироваться вниз — до 97—98 рублей.

Ранее стало известно о том, что курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с 29 марта прошлого года.