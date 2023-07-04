В ЦБ заявили, что снижение курса рубля связано с изменением торгового баланса

Снижение курса рубля обусловлено сокращением сальдо торгового баланса. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс», — приводит РИА Новости её слова.

Юдаева добавила, что актуальные данные платёжного баланса показывают существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с данными 2022 года.

В ЦБ объяснили это сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырьё, а также восстановлением импорта.

Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с марта прошлого года.

Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT объяснил, чем вызвано повышение курса евро до 98 рублей.