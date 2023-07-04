Экономист Остапкович рассказал о причинах повышения курса евро до 98 рублей

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT объяснил, чем вызвано повышение курса евро до 98 рублей.

По мнению специалиста, первой причиной повышения курса евро является «инерция неэкономического характера».

В частности, речь идёт об эмоциональной реакции ряда граждан на политические события конца июня в России.

«В ситуации неопределённости у 20—30% людей происходит когнитивный диссонанс, и они начинают совершать необдуманные поступки. Например, приобретать билеты в какую-нибудь страну по ценам в три-четыре раза выше нормального уровня или скупать валюту, которая тут же начинает дорожать», — отметил Остапкович.

Он добавил, что второй причиной повышения курса может служить ситуация с платёжным балансом России.

Так, в последнее время получаемая от экспорта валюта начала поступать в страну в меньших объёмах, тогда как интерес импортёров к зарубежным денежным знакам, напротив, усилился, поскольку вырос завоз товаров из-за границы.

В результате спрос на валюту оказался больше, чем её предложение, поэтому она и дорожает, объяснил экономист.

Помимо этого, на динамику курса могло повлиять решение ряда западных компаний уйти с российского рынка, считает Остапкович.

По его словам, этот бизнес «пытается вывести из страны хоть какую-то сумму денег», в результате чего спрос на доллары дополнительно увеличивается.

На этом фоне эксперт не исключил, что в обозримой перспективе курс будет двигаться к коридору 90—92 рубля за доллар.

«В июле возможны колебания в диапазоне 85—91 рубль. Но общий тренд идёт к ослаблению рубля… А евро маневрирует примерно в тех же самых параметрах, в которых идёт расчёт по доллару. Если повышается курс доллара, то повышается и курс евро. Потому что доллар и евро привязаны в одном соотношении к друг другу», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с марта прошлого года.

Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года.