Аналитик Соболев не исключил дальнейшего снижения курса рубля

Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс», прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара на Московской бирже поднялся выше 87 рублей. При этом курс евро — более 95 рублей.

«На данный момент отсутствуют значительные позитивные сигналы на рынке, что может создавать риски для дальнейшего ослабления рубля. Если негативные факторы продолжат доминировать, курс рубля может продолжить снижаться в ближайшее время. Прогнозируются значения в районе 95—97 рублей за евро. До конца лета евро может достичь отметки в 100 рублей. По доллару прогноз — до 90 рублей», — рассказал эксперт.

Ранее НСН со ссылкой на данные Мосбиржи сообщала, что курс доллара поднялся выше 87 рублей, евро — более 95 рублей.