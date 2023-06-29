Аналитик Соболев не исключил дальнейшего снижения курса рубля
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«На данный момент отсутствуют значительные позитивные сигналы на рынке, что может создавать риски для дальнейшего ослабления рубля. Если негативные факторы продолжат доминировать, курс рубля может продолжить снижаться в ближайшее время. Прогнозируются значения в районе 95—97 рублей за евро. До конца лета евро может достичь отметки в 100 рублей. По доллару прогноз — до 90 рублей», — рассказал эксперт.
Ранее НСН со ссылкой на данные Мосбиржи сообщала, что курс доллара поднялся выше 87 рублей, евро — более 95 рублей.