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Губернатор Кондратьев: семь из десяти жителей Кубани находят работу через центры занятости

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что каждый седьмой кубанец устраивается на работу через центры занятости. Он также отметил, что текущая ситуация на рынке занятости региона стабильная и прогнозируемая.
Губернатор Кондратьев: семь из десяти жителей Кубани находят работу через центры занятости
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Ежегодно каждый седьмой житель Кубани из десяти обратившихся находит работу», — сказал Кондратьев о работе центров занятости.

Глава региона также обратил внимание, что в этом году в крае зафиксировали минимальный уровень безработицы за последние семь лет.

В прошлом году центры занятости Кубани оказали жителям более 330 тыс. услуг и консультаций.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.

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