Губернатор Кондратьев: семь из десяти жителей Кубани находят работу через центры занятости
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24».
«Ежегодно каждый седьмой житель Кубани из десяти обратившихся находит работу», — сказал Кондратьев о работе центров занятости.
Глава региона также обратил внимание, что в этом году в крае зафиксировали минимальный уровень безработицы за последние семь лет.
В прошлом году центры занятости Кубани оказали жителям более 330 тыс. услуг и консультаций.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.