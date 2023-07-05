Губернатор Кондратьев: семь из десяти жителей Кубани находят работу через центры занятости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что каждый седьмой кубанец устраивается на работу через центры занятости. Он также отметил, что текущая ситуация на рынке занятости региона стабильная и прогнозируемая.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Ежегодно каждый седьмой житель Кубани из десяти обратившихся находит работу», — сказал Кондратьев о работе центров занятости.

Глава региона также обратил внимание, что в этом году в крае зафиксировали минимальный уровень безработицы за последние семь лет.

В прошлом году центры занятости Кубани оказали жителям более 330 тыс. услуг и консультаций.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.