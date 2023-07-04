«Транснефть»: энергосбой в Казахстане не повлиял на транзит российской нефти в Китай
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Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.
«Энергосбой никак не сказался на транзите российской нефти через Казахстан в КНР, а также на транзите казахстанской нефти по маршрутам порт Махачкала — Новороссийск и Атырау — Самара с последующей транспортировкой по магистральному нефтепроводу «Дружба», — сообщил он.
В мае Главное таможенное управление КНР сообщило, что поставки российской нефти в Китай в январе — апреле увеличились на 26,5% в годовом исчислении.
Отмечалось, что за этот период было поставлено около 32,4 млн т нефти.
На втором месте по поставкам — Саудовская Аравия (31,2 млн т), следом идёт Ирак (около 20,4 млн т).