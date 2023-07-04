«Транснефть»: энергосбой в Казахстане не повлиял на транзит российской нефти в Китай

Энергосбой после аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) не повлиял на транзит нефти из России в КНР через Казахстан.

Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

«Энергосбой никак не сказался на транзите российской нефти через Казахстан в КНР, а также на транзите казахстанской нефти по маршрутам порт Махачкала — Новороссийск и Атырау — Самара с последующей транспортировкой по магистральному нефтепроводу «Дружба», — сообщил он.

В мае Главное таможенное управление КНР сообщило, что поставки российской нефти в Китай в январе — апреле увеличились на 26,5% в годовом исчислении.

Отмечалось, что за этот период было поставлено около 32,4 млн т нефти.

На втором месте по поставкам — Саудовская Аравия (31,2 млн т), следом идёт Ирак (около 20,4 млн т).