В Китае сообщили, что поставки российской нефти в январе — апреле увеличились на 26,5%

Поставки российской нефти в Китай в январе — апреле увеличились на 26,5% в годовом исчислении.

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что за этот период было поставлено около 32,4 млн т нефти.

На втором месте по поставкам — Саудовская Аравия (31,2 млн т), следом идёт Ирак (около 20,4 млн т).

Ранее российское правительство внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту.