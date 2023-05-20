Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Китае сообщили, что поставки российской нефти в январе — апреле увеличились на 26,5%

Короткая ссылка
Поставки российской нефти в Китай в январе — апреле увеличились на 26,5% в годовом исчислении.
В Китае сообщили, что поставки российской нефти в январе — апреле увеличились на 26,5%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что за этот период было поставлено около 32,4 млн т нефти.

На втором месте по поставкам — Саудовская Аравия (31,2 млн т), следом идёт Ирак (около 20,4 млн т).

Ранее российское правительство внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в КНР по дальневосточному маршруту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить