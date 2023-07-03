В Москве запустили производство компонентов для систем охлаждения
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает НСН.
Драйкулеры применяются для охлаждения технологического оборудования за счёт окружающей среды. В свою очередь, медно-алюминиевые теплообменники — основной компонент драйкулеров, который долгое время импортировался из Европы.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский выразил мнение, что благодаря запуску производства уровень локализации изготовления драйкулеров на предприятии повысится до 99%.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали производить аппараты ультразвукового исследования (УЗИ).