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В Москве запустили производство компонентов для систем охлаждения

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Столичная компания «Новая Орбита» запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников. Это позволит повысить уровень локализации изготовления драйкулеров на предприятии до 99%.
В Москве запустили производство компонентов для систем охлаждения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Драйкулеры применяются для охлаждения технологического оборудования за счёт окружающей среды. В свою очередь, медно-алюминиевые теплообменники — основной компонент драйкулеров, который долгое время импортировался из Европы.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский выразил мнение, что благодаря запуску производства уровень локализации изготовления драйкулеров на предприятии повысится до 99%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали производить аппараты ультразвукового исследования (УЗИ).

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