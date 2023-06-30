Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве начали производить аппараты УЗИ последнего поколения

Короткая ссылка
В столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали производить аппараты ультразвукового исследования (УЗИ).
В Москве начали производить аппараты УЗИ последнего поколения

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Производством аппаратов занимается научно-производственное объединение «Сканер» на площадке «Печатники».

«После выхода на проектную мощность компания сможет выпускать до двух тысяч сканеров в год, закрывая основные потребности российского рынка в этой технике», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В реализацию проекта вложили около 70 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что объёмы производства компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить