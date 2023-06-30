В Москве начали производить аппараты УЗИ последнего поколения

В столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали производить аппараты ультразвукового исследования (УЗИ).

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Производством аппаратов занимается научно-производственное объединение «Сканер» на площадке «Печатники».

«После выхода на проектную мощность компания сможет выпускать до двух тысяч сканеров в год, закрывая основные потребности российского рынка в этой технике», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В реализацию проекта вложили около 70 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что объёмы производства компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза.