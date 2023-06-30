ЦБ: текущее ослабление рубля не представляет риска для финансовой стабильности в России
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Он пояснил, что динамика курса определяется потоками платёжного баланса.
«Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке», — цитирует его Интерфакс.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.