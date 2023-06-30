ЦБ: текущее ослабление рубля не представляет риска для финансовой стабильности в России

Текущее ослабление рубля не представляет риска для финансовой стабильности в России, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Он пояснил, что динамика курса определяется потоками платёжного баланса.

«Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке», — цитирует его Интерфакс.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.