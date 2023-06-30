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ЦБ: текущее ослабление рубля не представляет риска для финансовой стабильности в России

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Текущее ослабление рубля не представляет риска для финансовой стабильности в России, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
ЦБ: текущее ослабление рубля не представляет риска для финансовой стабильности в России
  • Gettyimages.ru
  • © Savushkin

Он пояснил, что динамика курса определяется потоками платёжного баланса.

«Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке», — цитирует его Интерфакс.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.

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