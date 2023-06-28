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Юрист объяснил возможность считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств

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Анастасия Белоусова
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT согласие Верховного суда России, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.
Юрист объяснил возможность считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств
  • Gettyimages.ru

«В данном случае речь идёт не о всех подобных финансовых операциях. А о тех, которые связаны с совершением коррупционных противоправных деяний. Не секрет, что коррупционеры для того, чтобы скрыть следы получения откатов и взяток, активно используют возможности криптовалюты», — объяснил юрист.

Он также добавил, что данная практика началась уже давно.

«Вполне естественно, что, получив криптовалюту, коррупционеры затем хотят перевести её в то, чем смогут воспользоваться в повседневной жизни. В связи с отсутствием чёткого законодательного регулирования рынка крипты, правоохранительные органы испытывали затруднения в доказывании фактов коррупции. Теперь часть проблем в доказывании может быть снята данным решением Верховного суда», — заключил Соловьёв.

Ранее Верховный суд допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.

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