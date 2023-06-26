В Минфине России сообщили, что получившие сверхприбыль банки заплатят налог на неё
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Отмечается, что в список организаций, которые подпадают под налог, входят банки, металлургические компании, а также ряд крупных промышленных и торговых предприятий.
«Точно дадим разбивку (по классификатору видов экономической деятельности. — RT). Это будут основные плательщики, на которых основное бремя будет. У металлообработки там меньше 1%», — приводит ТАСС слова Сазанова.
Он подчеркнул, что в банковском секторе налог заплатят те организации, кто получил сверхприбыль.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми.