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В Минфине России сообщили, что получившие сверхприбыль банки заплатят налог на неё

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Банки России, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на неё. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
В Минфине России сообщили, что получившие сверхприбыль банки заплатят налог на неё
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что в список организаций, которые подпадают под налог, входят банки, металлургические компании, а также ряд крупных промышленных и торговых предприятий.

«Точно дадим разбивку (по классификатору видов экономической деятельности. — RT). Это будут основные плательщики, на которых основное бремя будет. У металлообработки там меньше 1%», — приводит ТАСС слова Сазанова.

Он подчеркнул, что в банковском секторе налог заплатят те организации, кто получил сверхприбыль.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми.

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