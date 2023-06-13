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Силуанов: средства разового взноса бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми

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Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет пойдут на адресную поддержку семей с детьми.
Силуанов: средства разового взноса бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, был рассмотрен законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний крупного бизнеса, финансовым результатом которых является прибыль выше одного миллиарда рублей.

Силуанов добавил, что часть данной прибыли будет направлена в бюджет.

«По договорённости с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», — пояснил министр.

5 июня Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что бюджетная система страны стабильна.

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