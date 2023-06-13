Силуанов: средства разового взноса бизнеса в бюджет пойдут на поддержку семей с детьми
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, был рассмотрен законопроект о налогообложении сверхприбыли компаний крупного бизнеса, финансовым результатом которых является прибыль выше одного миллиарда рублей.
Силуанов добавил, что часть данной прибыли будет направлена в бюджет.
«По договорённости с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», — пояснил министр.
5 июня Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что бюджетная система страны стабильна.