Инвестор Сидоров предположил, что девальвация турецкой лиры продолжится

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров подчеркнул в беседе с RT, что основной причиной ослабления турецкой лиры можно назвать нежелание турецких банков проводить валютные интервенции, что, вполне вероятно, может являться признаком подготовки новых экономических властей к развороту денежно-кредитной политики.

«Турция пробовала проводить эксперименты с монетарной политикой, дабы сдержать инфляцию. Однако безуспешно. Несмотря на двузначные темпы инфляции, Центральный банк Турецкой Республики в 2021 году снизил ставку с 19 до 14%, годом позже до 9%, и, наконец, в 2023 году — до 8,5%. Снижение ключевой ставки в период роста цен привело к резкому обесцениванию лиры и раскручиванию инфляционной спирали. Таким образом, вероятно, девальвация лиры продолжится и далее, на фоне всё тех же вводных. Вряд ли мы увидим коренные изменения в короткой перспективе», — рассказал эксперт.

Ранее РИА Новости сообщало, что турецкая лира обновила исторический минимум — курс превышал 26 лир за доллар.

Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс», заявил в беседе с RT, что ставка Центробанка Турции 15% недостаточна для повышения спроса на национальную валюту, поэтому падение лиры имеет фактически бесконтрольный характер.