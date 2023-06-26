Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Инвестор Сидоров предположил, что девальвация турецкой лиры продолжится

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров подчеркнул в беседе с RT, что основной причиной ослабления турецкой лиры можно назвать нежелание турецких банков проводить валютные интервенции, что, вполне вероятно, может являться признаком подготовки новых экономических властей к развороту денежно-кредитной политики.
Инвестор Сидоров предположил, что девальвация турецкой лиры продолжится
  • AP
  • © Emrah Gurel

«Турция пробовала проводить эксперименты с монетарной политикой, дабы сдержать инфляцию. Однако безуспешно. Несмотря на двузначные темпы инфляции, Центральный банк Турецкой Республики в 2021 году снизил ставку с 19 до 14%, годом позже до 9%, и, наконец, в 2023 году — до 8,5%. Снижение ключевой ставки в период роста цен привело к резкому обесцениванию лиры и раскручиванию инфляционной спирали. Таким образом, вероятно, девальвация лиры продолжится и далее, на фоне всё тех же вводных. Вряд ли мы увидим коренные изменения в короткой перспективе», — рассказал эксперт. 

Ранее РИА Новости сообщало, что турецкая лира обновила исторический минимум — курс превышал 26 лир за доллар.

Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс», заявил в беседе с RT, что ставка Центробанка Турции 15% недостаточна для повышения спроса на национальную валюту, поэтому падение лиры имеет фактически бесконтрольный характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить