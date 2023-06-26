Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Аналитик Соболев: падение лиры имеет фактически бесконтрольный характер

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс», заявил в беседе с RT, что ставка Центробанка Турции 15% недостаточна для повышения спроса на национальную валюту, поэтому падение лиры имеет фактически бесконтрольный характер.
Аналитик Соболев: падение лиры имеет фактически бесконтрольный характер
  • AP
  • © Francisco Seco

«На курс доллара к лире влияет монетарная политика Центрального банка Турции и отсутствие международных резервов для удовлетворения спроса на иностранную валюту. Ставка ЦБ Турции 15% недостаточна для повышения спроса на национальную валюту, поэтому её падение имеет фактически бесконтрольный характер. Вероятно, регулятор скоро примет более жёсткое решение в денежно-кредитной политике и резко собьёт курс доллара», — пояснил эксперт. 

Ранее РИА Новости сообщало, что турецкая лира обновила исторический минимум, курс превышал 26 лир за доллар.

22 июня вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в беседе с RT, как решение Центрального банка Турции повысить ключевую ставку с 8,5 до 15% может отразиться на стоимости туров в страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить