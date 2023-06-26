Аналитик Соболев: падение лиры имеет фактически бесконтрольный характер

Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс», заявил в беседе с RT, что ставка Центробанка Турции 15% недостаточна для повышения спроса на национальную валюту, поэтому падение лиры имеет фактически бесконтрольный характер.

«На курс доллара к лире влияет монетарная политика Центрального банка Турции и отсутствие международных резервов для удовлетворения спроса на иностранную валюту. Ставка ЦБ Турции 15% недостаточна для повышения спроса на национальную валюту, поэтому её падение имеет фактически бесконтрольный характер. Вероятно, регулятор скоро примет более жёсткое решение в денежно-кредитной политике и резко собьёт курс доллара», — пояснил эксперт.

Ранее РИА Новости сообщало, что турецкая лира обновила исторический минимум, курс превышал 26 лир за доллар.

22 июня вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в беседе с RT, как решение Центрального банка Турции повысить ключевую ставку с 8,5 до 15% может отразиться на стоимости туров в страну.