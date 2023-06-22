Вице-президент РСТ Барзыкин спрогнозировал подорожание туров в Турцию для россиян

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал в беседе с RT, как решение Центрального банка Турции повысить ключевую ставку с 8,5% до 15% может отразиться на стоимости туров в страну.

Как отметил специалист, Центробанк Турции поднял ставку до 15%, но этого явно недостаточно для того, чтобы остановить девальвацию лиры, которая только с начала текущего года обесценилась более чем на 30%, и примерно на столько же в прошлом году.

Он также подчеркнул, что это уже привело к снижению стоимости туров в евро и в долларах.

«То есть для европейцев и для тех, кто получает средства в валюте, действительно будет определённое снижение цен на туры и услуги. У нас произойдёт повышение цен на туры из-за падения курса рубля, но не столь стремительно, потому что компенсируется, отчасти, конечно, падением лиры», — рассказал Барзыкин.

Эксперт подчеркнул, что самостоятельная ли у вас поездка или вы приобретаете тур у оператора — это не влияет никак, «всё равно в рублях платишь».

«Другой вопрос, что большая часть россиян приобретают туры у оператора, потому что это выгоднее. Комплексный тур всегда дешевле на 20%. Поэтому подорожание будет, но не столь значительное. Конечно, сезонность вносит свой вклад: в июле и в августе — высокие цены. Тем не менее, есть возможность выбора побережья, где более бюджетно можно отдохнуть», — объяснил собеседник RT.

По его словам, стоимость тура всё-таки комплексная, зависит от множества факторов, а не только от курса лиры, «хотя это одна из составляющих».

«Сегодня туры за рубеж в два и более раза дороже, чем на внутреннем рынке. Но тем не менее, Турция — сегодня направление номер один на выездном рынке, потому как всё-таки большинство по критериям цена-качество выбирают это направление», — заключил Барзыкин.

Ранее стало известно, что Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до 15% с 8,5%.

После этого решения стоимость турецкой лиры к доллару в четверг, 22 июня, обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар.