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Инвестор Сидоров: на следующей неделе будут попытки доллара преодолеть рубеж 85 рублей

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Полина Полетаева
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке и спрогнозировал попытки доллара преодолеть рубеж 85 рублей.
Инвестор Сидоров: на следующей неделе будут попытки доллара преодолеть рубеж 85 рублей
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Специалист отметил, что доллар США несколько вырос по отношению к рублю и сейчас торгуется на уровне 83,73 рубля.

«Евро также слегка прибавило, перешагнув порог 92 рубля, однако затем откатилось до 91 рубля. Незначительно поднялся и юань — до 11,65 рубля. Таким образом, мы видим лишь небольшую просадку нашей нацвалюты в основных валютных парах, что, однако, происходит при сильном падении цен на нефть», — акцентировал внимание Сидоров.

Он также добавил, что спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня «поддержал нашу валюту», а потому просадка вышла небольшой.

«Хотя ранее рубль и отреагировал на падение доллара на Forex после заявлений председателя ФРС о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики…Поэтому, думаю, на следующей неделе мы увидим попытки доллара преодолеть рубеж 85 рублей, а евро будет торговаться плюс-минус в районе 92—92,5 рубля. Юань же будет оставаться в пределах 12 рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин выразил мнение, что хранение сбережений в долларах и евро больше нельзя считать надёжным.

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