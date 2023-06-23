Инвестор Сидоров: на следующей неделе будут попытки доллара преодолеть рубеж 85 рублей

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке и спрогнозировал попытки доллара преодолеть рубеж 85 рублей.

Специалист отметил, что доллар США несколько вырос по отношению к рублю и сейчас торгуется на уровне 83,73 рубля.

«Евро также слегка прибавило, перешагнув порог 92 рубля, однако затем откатилось до 91 рубля. Незначительно поднялся и юань — до 11,65 рубля. Таким образом, мы видим лишь небольшую просадку нашей нацвалюты в основных валютных парах, что, однако, происходит при сильном падении цен на нефть», — акцентировал внимание Сидоров.

Он также добавил, что спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня «поддержал нашу валюту», а потому просадка вышла небольшой.

«Хотя ранее рубль и отреагировал на падение доллара на Forex после заявлений председателя ФРС о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики…Поэтому, думаю, на следующей неделе мы увидим попытки доллара преодолеть рубеж 85 рублей, а евро будет торговаться плюс-минус в районе 92—92,5 рубля. Юань же будет оставаться в пределах 12 рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин выразил мнение, что хранение сбережений в долларах и евро больше нельзя считать надёжным.