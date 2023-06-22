В «Газпроме» заявили о потенциале взаимодействия с африканскими странами

Начальник департамента «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил о потенциале сотрудничества со странами Африки.

Сообщение холдинга передаёт ТАСС.

Он отметил, что более широкое использование природного газа поможет странам Африки «решить целый ряд проблем».

«Мы видим потенциал взаимодействия с африканскими странами и можем предложить свой уникальный опыт и технологические наработки», — сказал Хандога.

По его словам, компания открыта для обсуждения конструктивных предложений, которые могут способствовать развитию экономики и улучшению жизни людей в Африке.

17 июля российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений с африканскими странами.