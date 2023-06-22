«Известия»: ЦБ предлагает запретить банкам отмечать за заёмщика согласие на допуслуги

Центральный банк (ЦБ) России предлагает запретить банкам и микрофинансовым организациям предоставление дополнительных услуг при кредитовании с использованием заранее проставленных отметок в договоре о займе, подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что банкам запретят проставлять отметки в договорах о кредитовании на предоставление дополнительных услуг.

Заёмщику должна быть предоставлена возможность согласиться или отказаться от предлагаемых услуг.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина призвала принять законодательные меры для того, чтобы банки не смогли прятать реальные ставки по кредитам.