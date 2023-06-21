Специалист Правосудов высказался о перспективах ситуации с газом в Европе
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«Жаркое лето и холодная зима приведут к росту цен, но предсказать температурный режим наперёд не может никто», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, потребление газа вырастет зимой, так как он лучше подходит для отопления.
«Для выработки электричества можно задействовать ветряки, а вот по теплу — совершенно другая ситуация. Большие запасы в ПХГ (подземных хранилищах газа. — RT) также неоднозначно влияют на рынок: сырьё, закачанное в хранилища в 2023 году, европейцы закупали по более высоким ценам, чем сегодня», — отметил Правосудов.
Как добавил эксперт, компании заинтересованы в том, чтобы котировки выросли.
Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, экономист Игорь Юшков в беседе с Nation News напомнил, что в настоящее время страны ЕС проводят стресс-тесты, чтобы понять, как пройти зиму.
«Потому что у них нет опыта выживания без российского газа при низких температурах. В крайний раз зима была тёплой. Потому что при обычной зимней температуре, возможно, нужно будет ограничить в определённых моментах промышленных потребителей в вопросе ежесуточной подачи газа», — сказал эксперт.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским странам будет сложнее подготовиться к предстоящей зиме, чем это было год назад.