Специалист Правосудов высказался о перспективах ситуации с газом в Европе

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что перспективы рынка газа в Европе напрямую зависят от погоды.

«Жаркое лето и холодная зима приведут к росту цен, но предсказать температурный режим наперёд не может никто», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, потребление газа вырастет зимой, так как он лучше подходит для отопления.

«Для выработки электричества можно задействовать ветряки, а вот по теплу — совершенно другая ситуация. Большие запасы в ПХГ (подземных хранилищах газа. — RT) также неоднозначно влияют на рынок: сырьё, закачанное в хранилища в 2023 году, европейцы закупали по более высоким ценам, чем сегодня», — отметил Правосудов.

Как добавил эксперт, компании заинтересованы в том, чтобы котировки выросли.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, экономист Игорь Юшков в беседе с Nation News напомнил, что в настоящее время страны ЕС проводят стресс-тесты, чтобы понять, как пройти зиму.

«Потому что у них нет опыта выживания без российского газа при низких температурах. В крайний раз зима была тёплой. Потому что при обычной зимней температуре, возможно, нужно будет ограничить в определённых моментах промышленных потребителей в вопросе ежесуточной подачи газа», — сказал эксперт.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским странам будет сложнее подготовиться к предстоящей зиме, чем это было год назад.