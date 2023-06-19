Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Замглавы Минэкономразвития Ильичёв: процесс дедолларизации идёт очень активно

Короткая ссылка
Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв в интервью RT заявил, что процесс дедолларизации идёт очень активно.
Замглавы Минэкономразвития Ильичёв: процесс дедолларизации идёт очень активно
  • РИА Новости

«Процесс идёт очень активно. Если на начало 2022-го у нас на расчёты в долларах и евро приходилось практически 90% товарооборота, то к концу года доля этих валют сократилась до 48% и больше 50% операций мы уже проводили в рублях и юанях. В этом году тенденция продолжается», — отметил он.

По его словам, снижению доли доллара и евро в первую очередь способствуют действия официальных властей США и стран Евросоюза.

«Представители этих государств принимают всё новые пакеты санкций, в результате чего сокращается количество корреспондентских счетов, компаний и финансовых институтов, которые могут быть задействованы в расчётах в долларах и евро», — рассказал Ильичёв.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить