Замглавы Минэкономразвития Ильичёв: процесс дедолларизации идёт очень активно

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв в интервью RT заявил, что процесс дедолларизации идёт очень активно.

«Процесс идёт очень активно. Если на начало 2022-го у нас на расчёты в долларах и евро приходилось практически 90% товарооборота, то к концу года доля этих валют сократилась до 48% и больше 50% операций мы уже проводили в рублях и юанях. В этом году тенденция продолжается», — отметил он.

По его словам, снижению доли доллара и евро в первую очередь способствуют действия официальных властей США и стран Евросоюза.

«Представители этих государств принимают всё новые пакеты санкций, в результате чего сокращается количество корреспондентских счетов, компаний и финансовых институтов, которые могут быть задействованы в расчётах в долларах и евро», — рассказал Ильичёв.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.