Экономист Беляев: Bank of China работает с оглядкой на возможные санкции

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Bank of China с 13 июня прекратил приём переводов российских банков в юанях в ЕС и США.

Специалист отметил, что Китай со своих позиций, в том числе и банковских позиций со стороны Bank of China, работает с оглядкой на возможные санкции.

«Китай не хочет дополнительно обострять свои отношения с Западом, которые и так уже обострены до достаточно серьёзного момента. Плюс это означает то, что он всё-таки хочет вывести платежи и возможности расчётов из-под возможных санкций. Не по отношению к самому банку и стране, а вот именно возможность абстракции этих самых операций, которые могут проводиться банком Китая по отношению к европейским получателям-реципиентам этих денег», — считает Беляев.

Он также подчеркнул, что с экономической точки зрения «это может означать не самые большие сложности» для России.

«Для любого плательщика или покупателя самое главное, чтобы его платёж или возможность получения денег проходили, а по каким каналам и путям они придут, в общем-то, вопрос второй. Может быть, могут быть какие-то комиссии, но самое главное, чтобы эти операции осуществлялись. Я думаю, что тут до блокирования операций дело не дойдёт. Наоборот… расчёты станут более безопасными и надёжными. Поскольку банки, потенциально подверженные риску непрохождения платежей, просто исключаются из взаимодействия», — пояснил экономист.

Он также добавил, что в первую очередь необходимо думать не столько о позиции, связанной с физическими лицами, сколько о корпоративных расчётах и банковских операциях.

«Там у нас основные государственные интересы лежат. И вот это вот сделано, чтобы корпоративный сектор мог работать в более надёжных условиях. Ну а для простых людей выход тоже вполне возможен, у нас есть и пластиковые карты, и системы расчётов и, в конце концов, наличные деньги никто не отменял», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Bank of China прекратил с 13 июня принимать платежи российских банков на перевод юаней в финансовые организации ЕС, Швейцарии, Великобритании и США.

В банке подчеркнули, что исключением являются банки-получатели группы Bank of China.