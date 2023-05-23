Костин заявил о необходимости нового взаимодействия в банковской сфере между Россией и КНР

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что Россия и Китай нуждаются в новых механизмах в сотрудничестве в банковской сфере.

«Я думаю, что перспективной, в частности, является разработка цифрового юаня и цифрового рубля, то, что осуществляется работа по линии центральных банков», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что существует и перспектива создания цифровой валюты стран БРИКС.

Костин также заявил о наличии ряда новых направлений, по которым в настоящее время ведётся работа, в частности, создание защищённых и независимых каналов для передачи финансовых данных, чтобы не пользоваться SWIFT.

«Системы созданы уже и в Китае, и в России. Важно, чтобы они коммуницировали вместе», — указал он.

Ранее Костин заявил, что российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS.