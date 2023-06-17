Сечин заявил о восполнении мировых запасов нефти только на 90%
- РИА Новости
«Недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов. Восполнение составляет порядка 90%», — приводит РИА Новости слова Сечина на Петербургском международном экономическом форуме.
Он отметил, что объёмы поисково-разведочного бурения снижаются, их акцент направлен на всё более глубоководные акватории.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью RT на полях ПМЭФ рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа.