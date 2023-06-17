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Сечин заявил о восполнении мировых запасов нефти только на 90%

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В геологоразведке происходит недоинвестирование, мировые запасы нефти восполняются уже только на 90%, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин заявил о восполнении мировых запасов нефти только на 90%
  • РИА Новости

«Недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов. Восполнение составляет порядка 90%», — приводит РИА Новости слова Сечина на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что объёмы поисково-разведочного бурения снижаются, их акцент направлен на всё более глубоководные акватории.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью RT на полях ПМЭФ рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа.

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