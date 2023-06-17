Сечин: действия по зелёному переходу нанесли катастрофический ущерб традиционной энергетике

Безответственные действия регуляторов в попытке осуществить зелёный переход привели к катастрофическим последствиям для традиционной энергетики. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Попытка реализации утопии о зелёном переходе уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введён, по сути, запрет на инвестиции в традиционную энергию», — приводит РИА Новости его слова на Петербургском международном экономическом форуме.

Сечин добавил, что такие действия привели к кризису в мировой энергетике и инфляции на мировых рынках.

В апреле посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за политизированных решений, в том числе по потолку цен.