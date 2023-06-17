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Сечин: действия по зелёному переходу нанесли катастрофический ущерб традиционной энергетике

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Безответственные действия регуляторов в попытке осуществить зелёный переход привели к катастрофическим последствиям для традиционной энергетики. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин: действия по зелёному переходу нанесли катастрофический ущерб традиционной энергетике
  • РИА Новости

«Попытка реализации утопии о зелёном переходе уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введён, по сути, запрет на инвестиции в традиционную энергию», — приводит РИА Новости его слова на Петербургском международном экономическом форуме.

Сечин добавил, что такие действия привели к кризису в мировой энергетике и инфляции на мировых рынках.

В апреле посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за политизированных решений, в том числе по потолку цен.

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