В МИД России констатировали сложное состояние мировой энергетики из-за политизации решений
Он отметил, что в 2022 году экономические отношения искусственным образом оказались в зависимости от геополитики из-за безответственных политизированных решений и использования антирыночных механизмов.
«В результате на сегодняшний день состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное (с риском перерастания в кризисное)», — сказал Сентюрин РИА Новости.
Представитель ведомства отметил, что манипуляции вокруг ценового лимита на нефть носят деструктивный характер.
В конце марта главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение об увеличении поставок топлива в Индию.
12 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель.