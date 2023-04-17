В МИД России констатировали сложное состояние мировой энергетики из-за политизации решений

Мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за политизированных решений, в том числе, по потолку цен, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

Он отметил, что в 2022 году экономические отношения искусственным образом оказались в зависимости от геополитики из-за безответственных политизированных решений и использования антирыночных механизмов.

«В результате на сегодняшний день состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное (с риском перерастания в кризисное)», — сказал Сентюрин РИА Новости.

Представитель ведомства отметил, что манипуляции вокруг ценового лимита на нефть носят деструктивный характер.

В конце марта главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение об увеличении поставок топлива в Индию.

12 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель.