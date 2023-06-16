Путин: добыча энергоресурсов в России растёт, объёмы продаж приличные

Российский лидер Владимир Путин заявил, что добыча энергоресурсов в России растёт.

«Добыча растёт, и нас это вполне устраивает внутри страны, объёмы продаж приличные», — сказал он.

По словам Путина, происходит постепенная замена одних рынков на другие, однако это заставляет российские компании искать новую логистику и искать новых партнёров.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что любые попытки исключить такую страну, как Россия, из мировой экономической системы не могут пройти незаметно для авторов подобных инициатив.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, без России невозможно обеспечить надёжные поставки энергоресурсов.