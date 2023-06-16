Силуанов: любые попытки исключить Россию из мировой экономики вредят авторам таких идей

Любые попытки исключить такую страну, как Россия, из мировой экономической системы не могут пройти незаметно для авторов подобных инициатив, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT.

«Как я уже сказал, в прошлом году у нас началась структурная трансформация и мы получили своего рода антитела, тогда как наши уже бывшие партнёры сегодня начинают болеть», — сказал министр.

Сегодня у этих бывших партнёров наблюдается инфляция, рост цен на товары первой необходимости, энергоресурсы и, как следствие, снижение конкурентоспособности, подчеркнул Силуанов.

«Собственно, это результат деглобализации. Не мы её затеяли, но мы к ней подстроились», — добавил он.

Подробнее — в интервью RT.