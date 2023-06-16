Силуанов: любые попытки исключить Россию из мировой экономики вредят авторам таких идей
«Как я уже сказал, в прошлом году у нас началась структурная трансформация и мы получили своего рода антитела, тогда как наши уже бывшие партнёры сегодня начинают болеть», — сказал министр.
Сегодня у этих бывших партнёров наблюдается инфляция, рост цен на товары первой необходимости, энергоресурсы и, как следствие, снижение конкурентоспособности, подчеркнул Силуанов.
«Собственно, это результат деглобализации. Не мы её затеяли, но мы к ней подстроились», — добавил он.
Подробнее — в интервью RT.