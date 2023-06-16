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Силуанов: любые попытки исключить Россию из мировой экономики вредят авторам таких идей

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Любые попытки исключить такую страну, как Россия, из мировой экономической системы не могут пройти незаметно для авторов подобных инициатив, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT.

«Как я уже сказал, в прошлом году у нас началась структурная трансформация и мы получили своего рода антитела, тогда как наши уже бывшие партнёры сегодня начинают болеть», — сказал министр.

Сегодня у этих бывших партнёров наблюдается инфляция, рост цен на товары первой необходимости, энергоресурсы и, как следствие, снижение конкурентоспособности, подчеркнул Силуанов.

«Собственно, это результат деглобализации. Не мы её затеяли, но мы к ней подстроились», — добавил он.

Подробнее — в интервью RT.

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