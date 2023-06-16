Силуанов: при увеличении расходов нужно перераспределять «бюджетный пирог»

Министр финансов России Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета.

Силуанов допустил, что для получения финансирования можно увеличить дефицит, инфляцию, ставку или налоги.

«Либо мы всё-таки наши дополнительные расходы возьмём из действующего «бюджетного пирога»... Это самое правильное, но самое тяжёлое», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Силуанов в интервью RT заявил, что любые попытки исключить такую страну, как Россия, из мировой экономической системы не могут пройти незаметно для авторов подобных инициатив.