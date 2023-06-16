Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Силуанов: при увеличении расходов нужно перераспределять «бюджетный пирог»

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета.
Силуанов: при увеличении расходов нужно перераспределять «бюджетный пирог»
  • РИА Новости

Силуанов допустил, что для получения финансирования можно увеличить дефицит, инфляцию, ставку или налоги.

«Либо мы всё-таки наши дополнительные расходы возьмём из действующего «бюджетного пирога»... Это самое правильное, но самое тяжёлое», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Силуанов в интервью RT заявил, что любые попытки исключить такую страну, как Россия, из мировой экономической системы не могут пройти незаметно для авторов подобных инициатив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить