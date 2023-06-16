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Вице-премьер Голикова сообщила, что примерно 6 млн занятых в России не получают МРОТ

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Примерно 6 млн занятых в России не получают минимальный размер оплаты труда, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что это не значит, что они не работают где-то ещё.
Вице-премьер Голикова сообщила, что примерно 6 млн занятых в России не получают МРОТ
  • РИА Новости

 Ещё 12 млн не имеют никаких трудовых договоров, добавила вице-премьер.

«Сегодня по таким ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек, занятых у нас, не получают минимальный размер оплаты труда, это не значит, что они не заняты где-то ещё, но, по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек», — сказала она на ПМЭФ.

Голикова подчеркнула, что это «огромный корпус проблем», над которыми всем совместно надо работать, пишет РИА Новости.

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