Вице-премьер Голикова сообщила, что примерно 6 млн занятых в России не получают МРОТ
- РИА Новости
Ещё 12 млн не имеют никаких трудовых договоров, добавила вице-премьер.
«Сегодня по таким ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек, занятых у нас, не получают минимальный размер оплаты труда, это не значит, что они не заняты где-то ещё, но, по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек», — сказала она на ПМЭФ.
Голикова подчеркнула, что это «огромный корпус проблем», над которыми всем совместно надо работать, пишет РИА Новости.