Фармпредприятия Москвы выпустили в 1,5 раза больше лекарств, чем годом ранее

Фармакологические предприятия столицы выпустили в 1,5 раза больше лекарств и медицинских материалов, чем в прошлом году.

Об этом сообщает интернет-издание kp.ru со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова на ПМЭФ-2023.

«В январе — апреле 2023 года московские фармпредприятия выпустили на 47,1 процента больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Ефимов.

По его словам, рост возник из-за городской поддержки производителей и работы специальных программ для развития бизнеса.

«Одним из самых эффективных инструментов стали офсетные контракты», — пояснил заммэра.

Уточняется, что в Москве работают около 100 фармацевтических предприятий, некоторые из которых являются резидентами столичной ОЭЗ и получают существенные налоговые льготы. Кроме того, многие производители в столице пользуются субсидиями и льготными займами, которые предоставляют местные власти.

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