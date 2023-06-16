Аналитик Мильчакова рассказала, как может меняться курс доллара в течение недели

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT спрогнозировала, как будет меняться курс доллара.

По её словам, последние несколько дней доллар стал дешеветь, поскольку ФРС впервые более чем за год взяла паузу в повышении процентных ставок и это ослабило доллар к мировым резервным валютам.

«На следующей неделе доллар может попытаться взять реванш и попробовать достичь уровней в 84,5—85 рублей, особенно на фоне заявления вице-премьера правительства России Андрея Белоусова относительно того, что «оптимальным курсом» рубля для России он уже считает 80—90 рублей вместо прошлогодней цели в 70—80 рублей», — считает Мильчакова.

Она также добавила, что, поскольку цены на нефть снова растут, неопределённость вокруг решения ФРС уже не действует на валютный рынок.

«Слишком негативных новостей для рубля не ожидается, и, скорее всего, доллар может двигаться в течение недели в рамках 83—84,5 рубля», — заключила собеседница RT.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что курс в диапазоне 80—90 рублей за $1 является оптимальным и комфортным для экономики.