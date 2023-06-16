Инвестор Сидоров: цены на нефть продолжат расти

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.

По словам инвестора, августовские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись до $74,97 за баррель, что стало «почти на два доллара выше предыдущего закрытия сессии».

«Фьючерсы WTI на июль на торгах NYMEX также выросли на $1,73 и составляют теперь $70 за баррель. С учётом, что индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, снижается, привлекательность нефти для держателей других валют будет расти», — уточнил он.

Сидоров также отметил, что «нефть продолжит расти в том же коридоре ещё примерно неделю или полторы».

Также он назвал одним из определяющих факторов колебания курса доллара.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что нефтегазовые доходы бюджета России по итогам текущего года могут составить около 8 трлн рублей.