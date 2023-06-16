Силуанов: в мире начался процесс замены доллара на более надёжные расчётные единицы
«В долларах котируются мировые цены на продукцию нашего экспорта. К американской валюте привыкли, но процесс трансформации и замены доллара на другие, более надёжные расчётные единицы уже начался», — считает Силуанов.
Понятно, что это тоже небыстрый процесс, и говорить о том, что завтра доллар будет никому не нужен, конечно, нельзя, добавил министр.
«Однако другие валюты сейчас расчищают это поле и занимают всё больше места», — подчеркнул он.
Подробнее — в интервью RT.