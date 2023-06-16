Силуанов: в мире начался процесс замены доллара на более надёжные расчётные единицы

В мире уже начался процесс трансформации и замены доллара на другие, более надёжные расчётные единицы, но пока рано говорить о том, что американскую валюту нельзя использовать в качестве резервной, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума.

«В долларах котируются мировые цены на продукцию нашего экспорта. К американской валюте привыкли, но процесс трансформации и замены доллара на другие, более надёжные расчётные единицы уже начался», — считает Силуанов.

Понятно, что это тоже небыстрый процесс, и говорить о том, что завтра доллар будет никому не нужен, конечно, нельзя, добавил министр.

«Однако другие валюты сейчас расчищают это поле и занимают всё больше места», — подчеркнул он.

Подробнее — в интервью RT.