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Греф: уход из России иностранных банков никто не заметит

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Уход иностранных банков с российского рынка никто не заметит, их доля мала.
Греф: уход из России иностранных банков никто не заметит
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ.

«Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Настолько незначим у нас сектор иностранных банков в России», — цитирует его ТАСС.

Греф отметил, что иностранные банки проиграли конкуренцию на российском рынке.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2023, что предпосылок для ухода с российского рынка десятков банков в ближайшие годы нет.

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