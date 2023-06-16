Греф: уход из России иностранных банков никто не заметит
- РИА Новости
Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ.
«Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Настолько незначим у нас сектор иностранных банков в России», — цитирует его ТАСС.
Греф отметил, что иностранные банки проиграли конкуренцию на российском рынке.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2023, что предпосылок для ухода с российского рынка десятков банков в ближайшие годы нет.