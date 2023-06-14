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Глава комитета Госдумы Аксаков: предпосылок для ухода из России десятков банков нет

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2023, что предпосылок для ухода с российского рынка десятков банков в ближайшие годы нет.
Глава комитета Госдумы Аксаков: предпосылок для ухода из России десятков банков нет
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, российская банковская система показывает устойчивое развитие.

Он отметил, что прибыль банковского сектора в текущем году может быть рекордной.

«Нет никаких предпосылок к тому, чтобы банки уходили с рынка», — сказал он.

Аксаков добавил, что есть лишь варианты слияний и поглощений, которые являются естественным сценарием развития сектора.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампреда ЦБ Михаила Сухова писала, что в ближайшие годы с российского рынка могут уйти 50 иностранных банков.

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