Глава комитета Госдумы Аксаков: предпосылок для ухода из России десятков банков нет
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По его словам, российская банковская система показывает устойчивое развитие.
Он отметил, что прибыль банковского сектора в текущем году может быть рекордной.
«Нет никаких предпосылок к тому, чтобы банки уходили с рынка», — сказал он.
Аксаков добавил, что есть лишь варианты слияний и поглощений, которые являются естественным сценарием развития сектора.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампреда ЦБ Михаила Сухова писала, что в ближайшие годы с российского рынка могут уйти 50 иностранных банков.