Глава комитета Госдумы Аксаков: предпосылок для ухода из России десятков банков нет

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2023, что предпосылок для ухода с российского рынка десятков банков в ближайшие годы нет.

По его словам, российская банковская система показывает устойчивое развитие.

Он отметил, что прибыль банковского сектора в текущем году может быть рекордной.

«Нет никаких предпосылок к тому, чтобы банки уходили с рынка», — сказал он.

Аксаков добавил, что есть лишь варианты слияний и поглощений, которые являются естественным сценарием развития сектора.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампреда ЦБ Михаила Сухова писала, что в ближайшие годы с российского рынка могут уйти 50 иностранных банков.