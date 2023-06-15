Дерипаска поддержал предложение Набиуллиной продолжить приватизацию в РФ

Бизнесмен Олег Дерипаска поддержал предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной продолжить приватизацию в России.

«В этом председатель Центрального Банка России абсолютно права. Без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны нам вряд ли удастся преодолеть ограничения, возникшие в результате санкций, и увеличить экспортно-импортные операции с дружественными странами, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила о необходимости двигаться в сторону приватизации. По её мнению, в стране есть активы, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам».