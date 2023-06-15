Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дерипаска поддержал предложение Набиуллиной продолжить приватизацию в РФ

Короткая ссылка
Бизнесмен Олег Дерипаска поддержал предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной продолжить приватизацию в России.
Дерипаска поддержал предложение Набиуллиной продолжить приватизацию в РФ
  • РИА Новости

«В этом председатель Центрального Банка России абсолютно права. Без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны нам вряд ли удастся преодолеть ограничения, возникшие в результате санкций, и увеличить экспортно-импортные операции с дружественными странами, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила о необходимости двигаться в сторону приватизации. По её мнению, в стране есть активы, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить