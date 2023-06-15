Лихачёв: Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят договориться с Россией о постройке АЭС
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Об этом пишет РИА Новости.
«Мьянма, Киргизия, Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договорённости с нами о создании соответствующих атомных мощностей», — заявил он.
Госкорпорация «Росатом» и компания DP World Russia FSE на ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по Северному морскому пути и евроазиатской логистике.