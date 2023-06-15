Лихачёв: Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят договориться с Россией о постройке АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, выступая на ПМЭФ, сообщил, что Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка намерены в 2023 году юридически оформить с госкорпорацией проекты по строительству у себя АЭС разной мощности.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мьянма, Киргизия, Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договорённости с нами о создании соответствующих атомных мощностей», — заявил он.

Госкорпорация «Росатом» и компания DP World Russia FSE на ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по Северному морскому пути и евроазиатской логистике.