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«Росатом» и «дочка» DP World подписали соглашение о развитии контейнерных перевозок по СМП

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Госкорпорация «Росатом» и компания DP World Russia FSE на ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по Северному морскому пути и евроазиатской логистике.
«Росатом» и «дочка» DP World подписали соглашение о развитии контейнерных перевозок по СМП
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что соглашение подписали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и председатель и главный исполнительный директор группы DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

В конце мая Лихачёв рассказал, что «Росатом» получил запросы от Вьетнама, Мьянмы, Турции, других стран на постройку ветропарков.

По его словам, у корпорации локализована вся необходимая цепочка, созданы все композитные компетенции, стопроцентно импортонезависимые.

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