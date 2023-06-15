«Росатом» и «дочка» DP World подписали соглашение о развитии контейнерных перевозок по СМП
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Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что соглашение подписали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и председатель и главный исполнительный директор группы DP World Султан Ахмед бин Сулайем.
В конце мая Лихачёв рассказал, что «Росатом» получил запросы от Вьетнама, Мьянмы, Турции, других стран на постройку ветропарков.
По его словам, у корпорации локализована вся необходимая цепочка, созданы все композитные компетенции, стопроцентно импортонезависимые.