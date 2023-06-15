Биржевые цены на газ в Европе превысили $500

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 17% и превысили $500 за 1 тыс. куб. м впервые с апреля, свидетельствуют данные ICE.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее писало агентство Bloomberg, чиновники Евросоюза для предотвращения зимнего энергетического кризиса рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд куб. м.

Энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.