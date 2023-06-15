Более 30 высокотехнологичных производств открываются в технополисе «Москва» в этом году

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ анонсировал открытие более 30 высокотехнологических предприятий на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Об этом сообщает НСН.

«Они смогут обеспечить город востребованной и инновационной продукцией, создадут новые рабочие места», — отметил Ефимов.

По его словам, с начала года на базе ОЭЗ уже запущено 11 производств, предстоит открытие ещё 20.

На новых производствах будут выпускать мультимедийные устройства для автомобилей, медицинскую технику, лекарства, программное обеспечение и др.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.