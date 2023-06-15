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Орешкин отметил, что структура глобальной торговли активно меняется

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Помощник президента России Максим Орешкин высказал мнение, что в данный момент структура глобальной торговли активно меняется.
Орешкин отметил, что структура глобальной торговли активно меняется
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом он сказал в ходе выступления на ПМЭФ, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Орешкин, главной движущей силой глобализации является мировая торговля.

«Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки являются рынком будущего.

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