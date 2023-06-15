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Набиуллина заявила, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.
Набиуллина заявила, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом она сказала в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), её слова приводит ТАСС.

«Мировой экономический кризис не реализовался», — констатировала Набиуллина.

Она добавила, что Россия часто допускает риски, чтобы быть готовой отвечать на вызовы.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что новый мировой экономический кризис неизбежен, так как мировая экономика развивается циклически.

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