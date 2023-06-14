Сбербанк запустил счета в индийских рупиях для физлиц

Сбербанк с 14 июня предоставил физическим лицам возможность открыть счёт в индийских рупиях.

Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Банк поддерживает тренд на дедолларизацию и постоянно увеличивает количество доступных клиентам валют», — заявили в банке.

Открыть счёт в рупиях можно дистанционно в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на всех устройствах с Android версии 11.0, на устройствах с iOS начиная с версии 14.11, а также в офисе банка.

Ставка стандартная для иностранных валют — 0,01% годовых.

Ранее инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.