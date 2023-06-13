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Инвестор Сидоров объяснил рост курса евро выше 90 рублей

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Ангелина Шурпина
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс евро поднялся выше 90 рублей.
Инвестор Сидоров объяснил рост курса евро выше 90 рублей
  • РИА Новости

По словам специалиста, курс евро не впервые за этот год превышает такой порог.

«Прошлый раз подобное было в апреле. Как и тогда, причина роста европейской валюты и ослабления рубля — в совокупности факторов. Имеет значение сокращение экспортных потоков, а также активное восстановление импорта. Свою роль, безусловно, играют дефицит бюджета и колебания денежной массы», — объяснил Сидоров.

Ранее стало известно, что курс евро поднялся выше 90 рублей. 

По данным на 10:11 мск, курс евро вырос на 1 рубль 12 копеек — до 90,09 рубля.

Курс доллара вырос на 78 копеек — до 83,42 рубля.

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